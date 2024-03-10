محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق بمدينتى بنها وطوخ

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف طريق أبو حشيش بمدينة بنها وشارع حسين سليمان بمدينة طوخ وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها.

واستهل "المحافظ" الجولة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 متر وعرضه 18 متر بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية 2023-2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذا تم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل وجاري وضع طبقه الأسفلت السطحيه ومن الجدير بالذكر ان اجمالي الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة بنها بلغت 21 مليون جنيه تقريبا باجمالي اطوال 4000متر طولي.



كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع حسين سليمان إلى مزلقان القطار من أمام مجلس المدينه طوخ والذي يبلغ طوله٤٢٠ م طولي ،حيث تم تكسير الأسفلت المتهالك وانشاء أرصفه خرسانيه وبلاط انترلوك ، تم رش ماده mco بالشارع باكلمه وذلك تحت إشراف مديريه الطرق بالقليوبيه وتجدر الاشارة الى ان الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة طوخ بلغت حوالي 13 مليون جنيه باجمالي 1825 متر طولي.

ووجه المحافظ، بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.

واشار الهجان الى ان الخطة الاستثمارية للرصف بالمحافظة بلغت 173 مليون جنيه حيث بلغت طول رصف الشوارع 24275 متر طولي بنسبة تنفيذ بلغت 90%.