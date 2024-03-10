سيكولوجية الإرهاب والتطرف.. ندوة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة تثقيفية بعنوان سيكولوجية الإرهاب والتطرف، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان والدكتور مصطفى الطوخى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور أشرف ميمي الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف بالكلية.

وحاضر فى الندوة الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان مناقشا أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب، وأشار الي القيم الأخلاقية السائدة والأفكار التي تتضمنها منظومة التعليم، موضحا جهود الدولة المصرية في سبيل التصدي لمحاولات الإرهاب والتطرف.



وتطرق إلي تعريف الإرهاب والتطرف الفكري وكيفية الموازنة بين التفكير العقلي والعاطفة، وكيفية حماية النفس من التطرف وكيفية التكيف مع الأحداث الموجودة دون حدوث خلل معين وذلك ينبع من ارتقاء الإنسان بسلوكة وأفكاره ولابد من انتقاء المعلومات وتحليلها في العقل البشري قبل تنفيذها.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية اهمية الندوة للطلاب فهي تثري ثقافتهم وتوجههم نحو التفكير السليم.

كما أفاد الدكتور مصطفي الطوخي وكيل الكلية، أن مثل هذه الندوات تسهم فى تهيئة نفسية الطالب للاعتماد على ذاته وتنمية قدراته بعيدا عن السيطرة الفكرية بكل أشكالها.