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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن عن إسقاط 35 مسيرة أطلقتها روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت قوات كييف الجوية، الأحد، أنها أسقطت 35 طائرة مسيرة من أصل 39 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل.

وذكرت أوكرانيا أن هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما استهدفت ضربات صاروخية منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد.

وبحسب صحيفة سكاي نيوز  البريطانية، فإنه تم إسقاط هذه المسيرات في مناطق كييف وفينيتسا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك بوسط البلاد، وأوديسا وخيرسون وميكولايف في الجنوب.

وإلى الغرب، تعرضت منطقتا جيتومير وخميلنيتسكي أيضًا لهجمات بطائرات مسيّرة.

في منطقة دونيتسك المحاصرة، قال مسؤولون إن ضربة صاروخية روسية أصابت بلدة ميرنوغراد.


وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الروس قصفوا ميرنوغراد بثلاثة صواريخ من طراز إس-300"، موضحا أن "9 أشخاص على الأقل جرحوا بينهم فتى"، وأضاف أن "9 مبان شاهقة" تضررت.

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