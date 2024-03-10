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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: تكريم أسر الشهداء والمصابين يعد تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لتضحياتهم الكبيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن احتفال مصر  بيوم الشهيد، شيء عظيم موضحة أنه يشهد ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، خلال تواجده على الجبهة إلى جانب أبطال حرب الاستنزاف، مما يوضح تضحيات أبناء مصر في سبيل الدفاع عن الوطن، فمصر لا تنسى تلك التضحيات البطولية.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن ذكرى يوم الشهيد يحمل معاني عميقة للشعب المصري، ويعزز الروح الوطنية والولاء للوطن، ويعد فرصة ممتازة لاستعراض تضحيات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة، الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن تراب الوطن، وحماية أمنه واستقراره، والتي ستظل نقطة ساطعة في تاريخ الوطنية المصرية، وستنتقل من جيل إلى جيل كنموذج عظيم يُحتذى به.


وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار،

 أهمية ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن، حيث يُعتبر تاريخ الشهداء مصدر إلهام للجميع، مشددة على أن هذه القيم تلعب دورًا حيويًا في تنمية الروح الوطنية، لأن بطولات الشهداء تمثل نموذجًا يجسد الفداء والتفاني لأجل حماية مكتسبات الوطن.


وأشارت، إلى أن تكريم أسر الشهداء والمصابين يعد تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لتضحياتهم الكبيرة من أجل الوطن، خاصةً وأن القيادة السياسية أظهرت اهتمامًا مستمرًا خلال السنوات السابقة في دعم أسر الشهداء على مدار العام، من خلال تعزيز خدمات صندوق تكريم الشهداء والمصابين، بهدف توفير جميع أوجه الدعم اللازمة للمستحقين، والذي يشمل توفير خدمات شاملة للأسر، بهدف تقديم الدعم في جميع جوانب الحياة لأبناء الشهداء.

 

واختتمت النائبة مؤكدة أهمية الجهود والتضحيات التي قام بها رجال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والعمل على استئصال جذوره، مما ساهم في تحقيق فترة جديدة تتسم بالأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز فتح الباب أمام الدولة لبداية فترة جديدة، حيث تمكنت من إطلاق مسيرة البناء والتنمية التي وسعت تأثيرها على جميع أرجاء مصر وجميع القطاعات.

النواب مجلس النواب عبدالمنعم رياض الروح الوطنية حرب الاستنزاف

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