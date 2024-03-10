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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع يقلد العلامات التجارية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .

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تموين البحيرة: ضبط 250 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية

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حبس المتهم بقت.ل زوجته أمام أبنائهما في الشارع بالبحيرة 4 أيام

 وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية مكثفة بمركز أبو المطامير تحت اشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع بير سلم يقوم بتقليد علامات تجارية معروفة ويقوم بتعبئتها داخل عبوات بدون ترخيص مما يعد غشاً تجارياً للجمهور  وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ كافةالإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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