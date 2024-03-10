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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول دولة تستطلع هلال شهر رمضان.. تفاصيل

صدى البلد

في أول إعلان لدولة حول العالم، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً، الأحد، أن يوم الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

 

وبحسب ما ذكره مجلس الإفتاء الأسترالي في بيانه، فإن يوم غد الإثنين الموافق 11 مارس هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح، وقد نشر المجلس البيان بكافة تفاصيله على موقعه الرسمي.

 

ونشر مركز «الفلك الدولي» تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «إكس» كتب فيها: مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: «يعلنون رسمياً أن غداً الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا».

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