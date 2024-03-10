الكرملين يكشف عن آلية تأمين الرئيس بوتين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جهاز الأمن التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفعل كل ما هو ضروري لضمان سلامته.

وقال المتحدث ردا على سؤال حول أمن سفريات الزعيم الروسي ومناسباته العامة: “الجهاز الأمني يعمل ويفعل ما ينبغي عليه”، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ازفستيا" الروسية.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الدولة إلى معرض الصناعة الزراعية للثقافة البيئية في منطقة ستافروبول. وزار الرئيس مقصفًا محليًا هناك، والتقى بموظفيه وتناول شريحة من الطماطم.

في أوائل فبراير، أثناء زيارة لعيادة الأورام الإقليمية في تولا، توقف بوتين فجأة لزيارة أحد موظفي المؤسسة الطبية وشرب الشاي مع أعشاب من الفصيلة الخبازية من التفاح .