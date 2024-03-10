3 ملايين روسي يصوتون بانتخابات الرئاسة عبر الهاتف المحمول

أعلنت وزارة التنمية الرقمية في الاتحاد الروسي على موقعها الإلكتروني في 10 مارس، أن أكثر من 3 ملايين روسي استخدموا خدمة Mobile Voter للتصويت بانتخابات الرئاسة الروسية.

وجاء الإعلان عن تلك الخدمة في رسالة كان نصها: "للتصويت في الانتخابات الرئاسية ليس في عنوان التسجيل الخاص بك، ولكن حيثما يكون ذلك مناسبًا، يمكنك تقديم طلب إلى خدمات الدولة".

وبحسب صحيفة ازفستيا الروسية، فإن أكثر من 3 ملايين شخص استخدموا بالفعل خدمة "الناخبين المتنقلين" على البوابة .

كما كانت المواقع التي تم اختيارها غالبًا في موسكو ، وسانت بطرسبرغ، ومنطقة موسكو، وإقليمي كراسنودار وكراسنويارسك، ومنطقتي لينينغراد وسامارا، وتتارستان، بالإضافة إلى منطقتي إيركوتسك وسفيردلوفسك. سيتم قبول الطلبات حتى الساعة 23:59 بتوقيت موسكو يوم 11 مارس.

وأضافت وزارة التنمية الرقمية أن سكان المناطق التي يتم فيها استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد (DEG) سيتمكنون من التصويت على البوابة الفيدرالية. للقيام بذلك، ستحتاج إلى تقديم طلب إلى خدمات الدولة قبل نهاية يوم 11 مارس.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية أن 3.75 مليون شخص قدموا طلبات للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت، وأشارت أيضًا إلى أنه منذ 25 فبراير، صوت ما يقرب من 740 ألف شخص مبكرًا في 32 منطقة.

وفي 8 فبراير، أصبح معروفاً أن أربعة مرشحين سيشاركون في الانتخابات. وستظهر أسماؤهم على ورقة الاقتراع. هؤلاء هم نائب مجلس الدوما ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، ونائب رئيس مجلس الدوما، والمرشح من حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف، ونائب مجلس دوما الدولة عن الحزب الشيوعي في الاتحاد الروسي نيكولاي خاريتونوف، وكذلك الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، والذي سجلته لجنة الانتخابات المركزية كمرشح في 29 يناير.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2024 على مدى ثلاثة أيام - من 15 إلى 17 مارس، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية.