اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

بطريقتها الكوميدية، قامت النجمة لبلبلة بمعايدة جمهورها ومتابعيها في العالم العربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولكن بطريقة مختلفة.

و أصرت على شراء فانوس رمضان من أحد المحال التجارية بوسط البلد.

وقالت لبلبة : "منذ صغري لم يكن لدي فانوس أو وقت للعب به، أو حتى شراء الألعاب المعتادة لإني كنت مشغولة بالفن والتمثيل والغناء، ولكن الآن بعد أن كبرت قررت هذا العام أن أشتري فانوسًا في رمضان، وكنت سعيدة به.. رمضان كريم"، ونشرت خلال شرائها له حالة من البهجة والسعادة لكل من كان في المنطقة.

لبلبة

وقد كشفت الفنانة لبلبة عن أن زواجها فى سن 17 عاما كان غلطة وذلك خلال لقائها ببرنامج صدى الملاعب مع الاعلامى مصطفى الأغا.

وقالت لبلبة: ان زواجى فى عمر 17 عاما كان غلطة بالنسبة لى.

وأضافت لبلبة: أتمنى العمل مع أحمد حلمى وسيكون كابل غريب وأتمنى أيضا العمل مع جورج كلونى لاننى أشعر بأننا نليق على بعض.

كشفت الفنانة لبلبة عن عدم تفضيلها إنتاج أعمال فنية لها وذلك خلال لقائها فى برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا.

وقالت لبلبة : لو معايا ملايين الدولارت مش هنتج عمل لنفسي وهتبرع بيهم لمستشفى سرطان الأطفال، وأنا قعدت 20 سنة أروح مدرسة الحق في الحياة لـ ذوي الهمم ومكنتش بقول لأي حد حتى والدتي، وببقى أسعد واحدة في الدنيا وأنا معاهم وأنا بحب أعمل الحاجة اللي تسعدني، وأعمل دور جديد ومختلف اتقنه ببقى في منتهى السعادة، وأنا مش متخيلة أن تركيبتي تنفع تكون في حاجة غير الفن.

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة