فرنسا تجمع تحالف الدول القادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا

ذكرت وكالة تاس الروسية أن فرنسا تعمل على تشكيل تحالف من الدول التي قد ترسل قوات إلى أوكرانيا نظريًا، وذلك تعليقًا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن إلى ليتوانيا.

ونقلت الوكالة في تقرير لها عن صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن "فرنسا تبني تحالفًا من الدول المنفتحة على احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وفي هذه العملية تعمق صراعها مع برلين الأكثر حذرًا".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سلط الضوء على فرصة في مؤتمر صحفي مع نظيريه الليتواني والأوكراني في 8 مارس لإرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا للتعامل مع إزالة الألغام ولن تشارك في الأعمال العدائية.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون أثار في وقت سابق احتمال إرسال قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.

وأضافت أن غالبية الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك، رفضت الفكرة، لكن دول البلطيق "أكثر انفتاحًا على الفكرة".