تشكيل بيراميدز لمواجهة الداخلية في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الداخلية في إطار بطولة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في الرابعة من مساء الأحد على استاد السلام في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - كريم حافظ - دودو الجباس - مروان حمدي