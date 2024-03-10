عاجل.. بولندا: دول من الناتو أرسلت عسكريين إلى أوكرانيا

كشف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن بعض دول الناتو أرسلت بالفعل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، وذكر أن جنود الناتو موجودين بالفعل في أوكرانيا.

وأوضح الوزير أنه لن يكشف عن الدول التي أرسلت قواتها العسكرية إلى هناك.، وفق ما نقلته صحيفة ازفستيا الروسية، من مناقشة الوزير البولندي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانضمام البلاد إلى الحلف، تم بثها على قناة Sejm RP على يوتيوب،

وفي وقت سابق، في الثامن من مارس، قال سيكورسكي إن إرسال قوات إلى أوكرانيا ليس بالأمر المستبعد، كما أبدى موافقته على فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات من حلف شمال الأطلسي إلى الجمهورية.

وفي 29 فبراير، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب مأساوية إذا تم إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، وأكد أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف على أراضي دول الحلف.