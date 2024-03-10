ظهور رومانسي.. عمرو السولية يخطف الأنظار رفقة زوجته

شاركت هدير مندور، زوجة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، متابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدير رفقة زوجها عمرو السولية، بإطلالة شتوية ملفتة، نالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلي فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.