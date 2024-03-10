سوريا تعلن غدا بداية شهر رمضان لعام 1445هـ

أعلنت سوريا رسمياً أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 الموافق 2024 ميلادية. ويأتي هذا الإعلان بعد عمليات رصد تلسكوبية دقيقة أجريت في المراصد الفلكية للتحقق من رؤية الهلال الجديد.

بحسب السلطات السورية فإن أول أيام شهر رمضان 1445 سيوافق غدا الاثنين 11 مارس 2024. ويأتي هذا الإعلان انسجاما مع جهود وزارات الأوقاف والهيئات الدينية في الدول الإسلامية والعربية للحث على تحري رؤية الهلال مساء الأحد، 10 مارس 2024.

أفاد مركز الفلك الدولي أنه من المقرر أن يحدث الاقتران المركزي يوم الأحد عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش، مع ظهور القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا. وعليه، فمن المتوقع أن تبدأ العديد من الدول، التي لا تشترط رؤية الهلال بشكل مباشر، شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024.

يمثل هذا الإعلان بداية فترة مقدسة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، تتميز بالصيام والصلاة والتأمل والأعمال الخيرية. يحمل شهر رمضان أهمية روحية هائلة، وهو بمثابة وقت لزيادة التفاني والنمو الروحي داخل المجتمع الإسلامي.

ويؤكد الإعلان من سوريا على أهمية الحسابات الفلكية والأرصاد التقليدية في تحديد بداية شهر رمضان، وهو حدث حاسم في التقويم الإسلامي ينتظره بفارغ الصبر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم.