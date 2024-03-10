احتفالية دينية مميزة لتكريم حفظة القرآن من طلاب إدارة قويسنا التعليمية.. صور

نظمت إدارة قويسنا التعليمية احتفالية كبيرة ومميزة لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المدارس التابعة لها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك .

حضر الاحتفالية مدير عام الإدارة محمد الصحصاح ووكيل الإدارة عبدالحليم زيدان والموجهان الاوئل محمد سليمان ومحمد سالم والموجهون محسن عبد الحميد وياسر حسن معوض ووليد مغازي ومحمد مصطفى والسيد جودة.

وقال مدير عام الإدارة محمد الصحصاح أن الإدارة حريصة على تكريم أبنائها من حملة وحفظة القرآن الكريم لتشجيعهم على مواصلة السير في طريق القرآن والحرص على مواصلة الحفظ .

وأضاف وكيل الإدارة عبدالحليم زيدان أن الإدارة تحرص على هذا التقليد سنويا كدفعة معنوية للطلاب من أجل مواصلة الحفظ وختم القرآن الكريم وتحفيز زملائهم من باقي الطلاب والتأسي بهم والسير على نهجهم في حفظ القرآن.

وأكد ياسر حسن معوض موجه التربية الإسلامية أن الإدارة فخورة بكل أبنائها المتميزين في حفظ كتاب الله وتسعي بكل قوة لتطوير المسابقة وجذب رعاة لها لرفع قيمة الجوائز المالية التي يتم تقديمها لهم خلال حفل التكريم السنوي الذي تقيمه لهذه الكوكبة من النوابغ لتحفيزهم أكثر على حفظ القرآن.

وقال السيد السلكاوي موجه اللغة العربية: نبارك لكل مدير مدرسة ومدرس وولي أمر يحفز أبناءه ويشجعهم على حفظ القرآن الكريم وسنعمل جاهدين على تشجيعهم وتحفيزهم لجذب أعداد أكبر من الطلاب لحفظ القرآن الكريم .

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