مؤلف مسلسل سر المسجد: مرهق ومتعب وفريق العمل أحبه بشكل كبير

أكد أحمد مهدي مؤلف مسلسل "سر المسجد"، أن هذا العمل كان مرهقا لهم بشكل كبير فقد استمر التصوير طوال الأشهر الماضية، موضحًا أنه جرى العمل على رسم الشخصيات وتنفيذها في فترة تصل إلى 3 أشهر، ومن ثم تم البدء في مرحلة التحريك وأداء الصوت وكتابة السيناريو.



وأوضح "أحمد مهدي"، خلال حواره مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن تنفيذ مسلسل "سر المسجد" تم في عام واحد، مؤكدًا أنه جرى العمل على مدار عامل كامل من أجل تنفيذ مسلسل مكون من 30 حلقة والحلقة 10 دقائق فقط، مشددًا على أن هذا العمل مرهق ومتعب لجميع طاقم المسلسل لكن الجميع يحبه بشكل كبير.



ونوه بأن التعاون مع الشركة المتحدة هذا العام، يأتي للموسم الثاني، بعد أن تعاونا الموسم الماضي في مسلسل "المحمية".

وشدد على أن المعروض أمام الطفل من كل أنحاء العالم كثير جدًا، وموافقة "المتحدة" على المشروع؛ يؤكد جودة العمل، إذ يتم تقديم الاختيار للطفل والأفكار التي تتناسب مع الشعب المصري والطفل العربي.