لحظة غضب حلقة 1|صبا مبارك تفيق على كابوس وتعاني من كبت زوجها

عرضت منصة watch it الفضائية، أولى حلقات مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2024.

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب، بمشهد ذهاب يمنى (صبا مبارك) إلى زوجها شريف (محمد فراج) لتطلب منه الطلاق، بينما هو كان جالسا في الصالة يشاهد فيديو يتحدث عن كره عيد الحب.

وتتهم يمنى زوجها بسوء معاملته لها، ويوافق الزوج على الطلاق بشرط أن تعطيه ما لديها من مشغولات ذهبية وكل متعلقاتها، ثم تفيق يمنى من نومها منزعجة ويخبرها زوجها بأنه كابوس مرعب حدث لها في منامها كالمعتاد.

كما شهد مسلسل لحظة غضب الحلقة الأولى، قيام شريف بالاتصال بأخيه (الفنان محمد شاهين) ليعزمه على العشاء في عيد ميلاد زوجته، ويخبر أخيه بأنه لابد من مداعبة زوجته وعدم كبتها.

برومو وبوستر مسلسل لحظة غضب

وكانت طرحت منصة watch it برومو مسلسل لحظة غضب ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته صبا مبارك ، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم .

كما أطلقت Watch It البوستر التشويقي اليوم حيث تظهر صبا بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الآلة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة فقط.

أعمال صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك التلفزيونية مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.