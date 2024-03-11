عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. أمير كرارة ضيف أسما إبراهيم فى "حبر سرى"

صدى البلد

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم فى تصريحات صحفية عن ضيف أولى حلقات برنامج حبر سري في رمضان وهو الفنان أمير كرارة.

وقالت أسماء إبراهيم إن الحلقة ستحمل العديد من الأسرار.

وأضافت أسما إبراهيم إن هناك فقرات جديدة بالبرنامج والنجوم سيرون أنفسهم بشكل مختلف في كل الأعمار في الفقرات الجديدة بالبرنامج.

وقالت أسما إن البرنامج به العديد من الفقرات التي ستكشف الجانب الإنساني من الضيف، وهناك العديد من الأسماء والضيوف الذين سيكون ظهورهم مفاجأه للجمهور.

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، البرومو الثانى لمسلسله الرمضانى الجديد بيت الرفاعى المقرر عرضه حصريا على قناة on خلال ماراثون دراما رمضان 2024.

ظهر في البرومو هرب ياسين الرفاعى "أمير كرارة"، بابنته واتهامه بقتل والده، مع وجود صراعات كبيرة بين أبناء عائلة الرفاعى.

وكانت قد طرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لـ مسلسل بيت الرفاعي، للفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.

الإعلامية أسما ابراهيم أسماء إبراهيم أسما إبراهيم رمضان 2024 مسلسل بيت الرفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

ترشيحاتنا

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم .. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

بعد انتقادات أوكرانيا.. أول تعليق من روسيا على دعوة البابا فرنسيس كييف للتفاوض

روسيا تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وأوريول

سكان غزة يعيشون كابوسا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان

قبل ما تنزل من بيتك.. اعرف مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

استشهاد 16 فلسطينيا بقصف الاحتلال منزل عائلة أبو شمالة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الشيفات .. طريقة عمل قمر الدين بدون تكاليف

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ