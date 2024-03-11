اليوم.. أمير كرارة ضيف أسما إبراهيم فى "حبر سرى"

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم فى تصريحات صحفية عن ضيف أولى حلقات برنامج حبر سري في رمضان وهو الفنان أمير كرارة.

وقالت أسماء إبراهيم إن الحلقة ستحمل العديد من الأسرار.

وأضافت أسما إبراهيم إن هناك فقرات جديدة بالبرنامج والنجوم سيرون أنفسهم بشكل مختلف في كل الأعمار في الفقرات الجديدة بالبرنامج.

وقالت أسما إن البرنامج به العديد من الفقرات التي ستكشف الجانب الإنساني من الضيف، وهناك العديد من الأسماء والضيوف الذين سيكون ظهورهم مفاجأه للجمهور.

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، البرومو الثانى لمسلسله الرمضانى الجديد بيت الرفاعى المقرر عرضه حصريا على قناة on خلال ماراثون دراما رمضان 2024.

ظهر في البرومو هرب ياسين الرفاعى "أمير كرارة"، بابنته واتهامه بقتل والده، مع وجود صراعات كبيرة بين أبناء عائلة الرفاعى.

وكانت قد طرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لـ مسلسل بيت الرفاعي، للفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.