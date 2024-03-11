هل التسامح شرط لقبول الطاعة ؟.. الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية يوضح

الدين ليس صلاة وصوم وزكاة فقط، بل هناك جزء أخلاقي، والتسامح أمر رباني، هكذا اجاب الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل التسامح شرط لقبول الطاعة"؟.

وقال “الهواري”، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن كل العبادات المشروعة مرتبطة بغايات أخلاقية، مضيفا: "الله غني عن عباداتنا ولكن هذه العبادات تعود علينا بالنفع"، موضحا أنه يجب أن نحرص على اكتمال العبادة.

وأوضح فى رده على هل التسامح شرط لقبول الطاعة؟، قائلاً: أنه لا يمكن أن نطلق عليه شرط، لكن هناك غايات أخلاقية ترتبط بها العبادات.

وتابع قائلاً:"قد بري شخص نفسه ثريا بعباداته وطاعاته ولكنه يجد نفسه يوم القيامة مفلس.. لأنه لم يؤد الحقوق".