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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة غامضة من فرج عامر لـ متابعيه عبر فيسبوك

صدى البلد

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"ياريت تعامل الناس بأخلاقك وليس بأخلاق الآخرين ..
وصدق الشاعر الذي قال: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً .. يلقى بحجر  فترمي أطيب الثمر".

وعلق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة كأس مصر أمام الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “مصطفي شوبير كان مصدر أمان للأهلي هادي فاهم، رد فعله ممتاز، له مستقبل كبير بشرط ألا يلتفت إلي  أحد ولا يفكر إلا في حراسة المرمي والتدريب والتركيز  الدائم”.

وتابع: “ عمر كمال عبد الواحد كان يجب أن يشترك من بدري لأنه فعال ولاعب مهم وكان له دور كبير في صناعة اول هدف ، محمد هاني لم يكن في مستواة وكان ثغرة في دفاع الاهلي ، رامي ربيعة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ابطال ، كهربا عمل كل ما يستطيع وهو بداية الهدف  الاول لكن قبل نزول قفشة لمتصل إليه  اي كور وايضا برسي تاو لم تكن تصلة اي كور ، المهم كولر لازم يغير في الوقت السليم ولا ينتظر للدقيقة ٧٥ ، الأهلي عنده لاعبين مميزين ما ينفعش  لايستغلوا في التوقيتات المناسبة”. 

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