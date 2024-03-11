دعاء مستجاب لـ نصرة الأقصى وأهل غزة.. باب مفتوح وعظيم للتصدي للصهاينة

دعاء لأهل غزة ونصرة الأقصى مستجاب، يكثر البحث مع دخول الليلة الثانية من شهر رمضان عن دعاء لأهل غزة ونصرة الأقصى مستجاب، حيث قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الدعاء بأسماء الله الحسنى هو الباب المفتوح للتصدي للصهاينة بعدما أُغلقت أبواب الشرق والغرب في وجه أهل غزة.

ولفت الإمام الأكبر إلى أن التأمل في أسماء الله الحسنى والتضرُّع إليه بها وبصفاتِه العُلى قد يكون هو «الأمل المتبقي» أمام المؤمنين به تعالى فى شَحْذِ العزائم وإطالة حبل الصَّبر فى مُواجهة متاعب الدنيا وتقلُّباتها بين أمنٍ وخوفٍ وسلامٍ وحربٍ وظلمٍ.

دعاء لأهل غزة

دعاء لأهل غزة ونصرة الأقصى مستجاب

يا من لا يخيب سائله، ولا يُردُّ طالبه، نسألك بفضلك ومنِّك أن تحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك، واحفظهم برعايتك.

اللهم في الليلة الثانية من رمضان 2023، ندعوك أن تلهم أهل فلسطين الصبر والنصر المبين في وجه الصهاينة الغزاة، وارزقهم القوة والعزيمة يا سميع الدعاء.

اللهم يا عظيم الرجاء، أعد إلى فلسطين أمنها وأمانها، وأعن أهلها على الدفاع عن حقوقهم وأرضهم المقدسة.

يا من لا يهوم جنده ولا يخلف وعده، نتضرع إليك بقلوب خاشعة ودعوات صادقة، أن ترفع البلاء عن أهل فلسطين وتنصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا.

اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ارحم الشهداء واشف المصابين وانصر المستضعفين في فلسطين.

اللهم بحق ساعة الاستجابة يوم الجمعة ندعوك ونرجوك أن ترفع الحرب عن أرض فلسطين وأهل غزة، ولا تجعل ذنوبنا بلاء عليهم وأرحم ضعفهم.

اللهم تولى أهل فلسطين برحمتك وعنايتك واجبر مصابهم في فقدانهم لأبنائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم وآبائهم.

يارب، يا من قلت وقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم"، نرجوك أن تمن بالنصر على أهل فلسطين وترحمهم مما هم فيه.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

يا حي يا قيوم، نسألك أن تحرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وتطهر بقاعه من تدنيس اليهود الظالمين.

اللهم كن عونًا لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم.

اللهم يا من لا إله غيره، أنزل على الفلسطينيين من رحماتك، وداوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم من الشهداء الأحياء في الجنة يرزقون.

اللهم رد إلى أهل فلسطين قوتهم وعزيمتهم وقوهم في مواجهة عدوهم، وحرر الأقصى من يد اليهود وانتقم منهم.

اللهم أرنا في اليهود يومًا كيوم الأحزاب واجعل سنينهم عليهم خراب، وأعد إلينا المسجد الأقصى يا وهاب.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم أجمعين.

اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين.

يارب يا جبار السموات والأرض، احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائك أعدائهم اليهود.

اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

اللهم انصر الشعب الفلسطينى، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم .

اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم.

دعاء لفلسطين مستجاب

دعاء لأهل غزة ونصرة الأقصى مستجاب

اللهم أشف صدور أهل غزة وفلسطين وأنزل السكينة عليهم.

اللهم اجعلهم أُمةً واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر، يا مُجيب الدعاء يا كريم.

اللهمَّ اجعل غزة ملاذًا آمنًا لأهلها، وارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم.

اللهم ارزق أهل غزة الأمن والسلام في شهرك المعظم، واحمهم من كيد الظالمين ورد كيد اليهود إلى نحرهم.

اللهم امدد أهل غزة بمدد من عندك واجعل لهم الغلبة والنصر يا الله.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين وغزة، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام.

اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه طغيان المحتل والصمت المخجل للمجتمع الدولي، إنهم قد بثُّوا فينا الروح والثقة، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظنَنَّا أنها لن تعود مرةً أخرى.

اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين.

اللهم انصر أهل غزة واجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

يا رب سدد ضربات المقاومة واقتل الغاصبين ومن عاونهم، كما أسالك أن تقذف الرعب في قلوب اليهود يا الله.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما أسألك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا.

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

- يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما عليهم.