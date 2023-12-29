دعاء لفلسطين الجمعة الأخيرة من 2023..6 كلمات تكتب لهم النصر مع العام الجديد

لعل دعاء لفلسطين الجمعة الأخيرة من 2023 يضع نهاية وحدًا لحرب إسرائيل على إخواننا وأهلنا في غزة، راجين المولى عز وجل أن يكشف عنهم الكرب ويجعل لهم نصرًا عزيزًا على أعداء الإسلام والمسلمين، وينهي مجازر الصهاينة مع نهاية العام ، بل إن دعاء لفلسطين الجمعة الأخيرة من 2023 قد يكون طوق النجاة وبه الخلاص والنصر لأهل فلسطين وغزة من تلك الاعتداءات الوحشية الغاشمة التي يتعرضون لها من المحتل الإسرائيلي، ويعد دعاء لفلسطين الجمعة الأخيرة من 2023 أحد حقوق إخواننا علينا، حيث يتحتم علينا دعمهم ومؤازرتهم في محنتهم تلك ، ولو من خلال دعاء لفلسطين الجمعة الأخيرة من 2023، وذلك من أفضل السُبل لأن دعاء الجمعة من الأدعية المستجابة، كما أنه لا راد لقضاء الله تعالى ولا مخفف لابتلاءاته سوى الدعاء، ولعل هذا ما يفسر أهمية دعاء لفلسطين الجمعة الأخيرة من 2023 ، ومن هنا ينبغي اغتنام هذه الفرصة العظيمة بالحرص على دعاء لفلسطين الجمعة الأخيرة من 2023 فهذا وقت تحقيق كل الأمنيات.

دعاء لفلسطين في الجمعة الأخيرة من 2023

اللهم اجعل الجمعة الأخيرة من 2023 آخر أحزانهم وانصرهم بحق هذا اليوم المبارك ولا تنصر عليهم.

اللهم اجعل هذه الجمعة الأخيرة من 2023 فرجاً ورحمة لهم.

يا من لا يخيب سائله، ولا يُردُّ طالبه، نسألك بفضلك ومنِّك أن تحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك، واحفظهم برعايتك.

اللهم في الجمعة الأخيرة من 2023، ندعوك أن تلهم أهل فلسطين الصبر والنصر المبين في وجه الصهاينة الغزاة، وارزقهم القوة والعزيمة يا سميع الدعاء.

اللهم يا عظيم الرجاء، أعد إلى فلسطين أمنها وأمانها، وأعن أهلها على الدفاع عن حقوقهم وأرضهم المقدسة.

يا من لا يهوم جنده ولا يخلف وعده، نتضرع إليك بقلوب خاشعة ودعوات صادقة، أن ترفع البلاء عن أهل فلسطين وتنصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا.

اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ارحم الشهداء واشف المصابين وانصر المستضعفين في فلسطين.

اللهم بحق ساعة الاستجابة يوم الجمعة ندعوك ونرجوك أن ترفع الحرب عن أرض فلسطين وأهل غزة، ولا تجعل ذنوبنا بلاء عليهم وأرحم ضعفهم.

اللهم تولى أهل فلسطين برحمتك وعنايتك واجبر مصابهم في فقدانهم لأبنائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم وآبائهم.

يارب، يا من قلت وقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم"، نرجوك أن تمن بالنصر على أهل فلسطين وترحمهم مما هم فيه.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

يا حي يا قيوم، نسألك أن تحرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وتطهر بقاعه من تدنيس اليهود الظالمين.

اللهم كن عونًا لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم.

اللهم يا من لا إله غيره، أنزل على الفلسطينيين من رحماتك، وداوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم من الشهداء الأحياء في الجنة يرزقون.

اللهم رد إلى أهل فلسطين قوتهم وعزيمتهم وقوهم في مواجهة عدوهم، وحرر الأقصى من يد اليهود وانتقم منهم.

اللهم أرنا في اليهود يومًا كيوم الأحزاب واجعل سنينهم عليهم خراب، وأعد إلينا المسجد الأقصى يا وهاب.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم أجمعين.

اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين.

يارب يا جبار السموات والأرض، احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

يارب يا جبار السموات والأرض، احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك. اللهم استودعناك بيت المقدس والفلسطينيين، استودعناك أرواحهم وأطفالهم ونسائهم ورجالهم وعجائزهم، فأيدهم بنصرك وبجند من جندك.

اللهم كن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا يا رب العالمين، ولا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين.

اللهم لا حيلة لنا إلا الدعاء، نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم صب الصبر على أهل فلسطين صبًا واجعل نار أعدائهم عليهم بردًا وسلامًا يا أرحم الرّاحمين.

يارب معترفين بتقصيرنا وذنوبنا فاغفر لنا وتجاوز عنا واقبل دعاءنا وانصر أهالينا في فلسطين وأعد إلينا الأقصى وافتح لنا أبوابه يارب.

يارب أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك، اللهم يتم أطفال اليهود وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

دعاء آخر جمعة في 2023 لفلسطين وأهلها

وورد من دعاء آخر جمعة في 2023 لفلسطين وأهلها ما يلي:

اللهم رد عن أهل فلسطين وغزة كيد إسرائيل وفل حدها وأزل دولتها واذهب عن أرضك سلطانها ولا تدع لها سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

يارب كن مع أهلنا فى غزة ، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها، وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين.

اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة.

اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس .

اللهم حرر بيت من نجس اليهود القردة الخنازير انهم تجبروا وأراقوا دماء الرضع والنساء ، والشيوخ والصبيان . ظهر الفساد في البر والبحر.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.

اللهم أنصر المجاهدين على أرضك ، العابدين المخلصين التائبين واجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم .

اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

ربنا يا قدير يا حكيم يا جبار يا الله اصلحنا دنيتا ودينا .

اللهم إننا موقنون بوعدك فاغسلنا ببرد الصبر ، كب عليهم وعلينا جلدا من جلد أولي العزم .

اللهم أفتح علينا وارحمنا وأنزل علينا السكينة والوقار، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود.

اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

اللهم انصر الشعب الفلسطينى ، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم .

اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم.

دعاء الجمعة الأخيرة في 2023 لفلسطين قصير

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين.

اللهم اقتل من قتل المسلمين.

اللهم سدد رميهم وانصرهم على الصهاينة.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.

يا رب سدد ضربات المقاومة واقتل الغاصبين ومن والاهم.

اللهم إني أسالك أن تقذف الرعب في قلوب اليهود يا الله.

اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

متى نقول دعاء الجمعة الأخيرة في 2023

اختلف العلماء في تحديد ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة ، وانتهى البحث فيها إلى قولين تضمنتهما الأحاديث النبوية، وأحدهما أرجح من الآخر، القول الأول: أنها بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ»، وروى الترمذي من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاه» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا».

والقول الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وغيرهم، وحجَّة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ»، وما رواه أبو داود والنسائي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ».

وقد اجتهد الكثيرون فى استنباط وقت ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة ، على أقوال كثيرة، ولعل أصح هذه الاجتهادات قولان، الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، ودليله :عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟، قال: قلت: نعم؛ سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» أخرجه مسلم فى صحيحه.

و فالقول الثاني فيها: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق.ودليله: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر».

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها اخر ساعة من يوم الجمعة، وبناء عليه فإنه لا مانع أن يجمع المسلم بين الوقتين فيستمع للخطبة الثانية ويؤمن على دعاء الإمام فيها راجيا أن تكون هذه الساعة وأن يجتهد فى الدعاء من بعد صلاة العصر حتى الغروب فيجمع بين الخيرين معا، مع مراعاة آداب الدعاء وضوابطه.