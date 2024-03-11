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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أول أيام رمضان.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

البورصة
البورصة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، منخفضاً بمقدار 62.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

ووفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 419 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
 

كانت أسهم شركات: بن داود، وسدافكو، وأديس، والكيميائية، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: العربية، وعلم، والأبحاث والإعلام، ونادك، وكابلات الرياض الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: الكيميائية، وأمريكانا، والباحة، وأديس، وشمس هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أديس، وأنابيب السعودية، وأرامكو السعودية، وعلم، والخدمات الأرضية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 50.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26375.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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