مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 1.. مقتل والد وعريس سمية الخشاب

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "غالية بـ100 راجل"، الذى يعرض على قناة صدى البلد، أحداثا مثيرة حيث ظهرت غالية "سمية الخشاب" مع خطيبها عادل "أحمد عزمى" وتذهب إلى الكوافير استعدادا لحضور إلى حفل زفافها.

ويدخل والدها فى خناقة مع عباس "محمد عبد العظيم" فى موقف السيارات، في مشهد زفاف غالية وعادل، وينظر عبد لله "محمود عبد المغنى" لـ غالية بحزن، ليسترجع ذاكرته عندما تحدث مع المعلم حنفي عندما قرر مصارحته بأنه يحب غالية ويريد الزواج منها، ليخبره المعلم حنفي أنه اختار له على عروسة وهى لبنى، وتنتهي أحداث الحلقة بقتل المعلم حنفي وعادل زوج غالية في زفافهما.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.