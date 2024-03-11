رئيسة المفوضية الأوروبية: السلام في أوكرانيا يبدأ من إلقاء بوتين السلاح

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين إن الخطوة الحقيقية نحو السلام يجب أن تكون أن يأمر فلاديمير بوتين قواته بإلقاء الأسلحة والانسحاب من أوكرانيا.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية في برلين خلال عرض البرنامج المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت "لا أحد يتوق إلى السلام أكثر من شعب أوكرانيا، الجميع يعاني كثيرا من هذه الحرب التي جرهم بوتين إليها لكن السلام يجب أن يكون حقيقيا، عادلا، يجب ألا يكون هناك احتلال أو قسر نحن نعرف ذلك على وجه اليقين". وشددت فون دير لاين على أن الخطوة نحو السلام يمكن أن تكون اللحظة التي يلقي فيها بوتين سلاحه - فهو معتدٍ، لقد غزا أوكرانيا"، تعليقًا على ملاحظة البابا الأخيرة التي اقترحت أن أوكرانيا يجب أن ترفع "العلم الأبيض" من أجل إنهاء الصراع.

وقالت فون دير لاين: "نحن نقدم الدعم لأوكرانيا حتى تتمكن من الفوز في هذه المعركة".

ووفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإن بوتين يريد تغيير الحدود بالقوة، لكنه لا ينبغي أن ينجح وأكدت أن أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وتسعى جاهدة لكي تصبح البلاد عضوا في الأسرة الأوروبية.