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أخبار البلد

"دايما على بالي" ..المصرية للاتصالات "وي" توقع بروتوكول تعاون لإطلاق أكبر حملة إفطار فى رمضان

صدى البلد

أعلنت المصرية للاتصالات "وي" عن توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق أضخم حملة إفطار خلال هذا العام لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية وذلك تحت شعار "دايما على بالي"، حيث وقعت الشركة بروتوكولات تعاون مع بنك الطعام المصري، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية دار الأورمان، وبنك الكساء المصري، وتستهدف الحملة نشر قيم العطاء وتعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع تأكيداً على الدور المجتمعي الذي توليه المصرية للاتصالات اهتماما كبيرا باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري.

تشمل الحملة تنظيم موائد إفطار للصائمين، والتي تعد من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي التي يتميّز بها الشهر الكريم، حيث سيتم إقامة موائد إفطار يوميًا طوال شهر رمضان في مختلف محافظات الجمهورية، كما تشمل الحملة توزيع نحو 750,000 كرتونة مواد غذائية، وكذلك توزيع 4000 كسوة من الملابس الجديدة على الأطفال؛ من أجل رسم البسمة وزرع الفرحة في قلوب الأطفال والاستمتاع باحتفالات عيد الفطر المبارك.

 حرصت المصرية للاتصالات على وصول الحملة إلى جميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المتخصصة التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال وتمتلك قواعد بيانات واضحة تمكنها من الوصول إلى القرى والنجوع والأحياء التي يصعب الوصول إليها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المناطق الحدودية كحلايب وشلاتين، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والواحات، والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعيد بمشاركة أهالينا في كل محافظات مصر فرحة الشهر الكريم، وتواجدنا على مائدة كل أسرة وقت الإفطار من خلال هذه الحملة الأضخم من نوعها التي تأتي في إطار استراتيجيتنا الواضحة للمسئولية المجتمعية القائمة على إيماننا الراسخ بكوننا جزء أصيل من نسيج الوطن،".

وأضاف:"فخور بزملائي من أبناء المصرية للاتصالات الذين يحرصون كل عام على المشاركة في هذه المبادرات والمساهمة في رسم البسمة على وجوه أهالينا في كل مكان"

من جانبه قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "كعادتها، حرصت المصرية للاتصالات، كشركة وطنية رائدة، على أن تكون أول المبادرين بمشاركة أهالينا فرحة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك من خلال هذه الحملة الموسعة التي نتعاون فيها مع كبرى مؤسسات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل شبر في أرض مصر" مضيفاً: "نتطلع إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الحملات والمبادرات والتوسع فيها مستقبلاً".

وقالت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات: "إن  المصرية للاتصالات حريصة دائمًا على دعم  الأسر المصرية وإدخال السرور والبهجة عليهم في شهر رمضان الكريم من خلال توفير احتياجاتهم من الغذاء لأطول فترة ممكنة خلال الشهر الفضيل، وأضافت : "يحرص فريق المسئولية المجتمعية على المشاركة في هذه الحملة التي تعد الأضخم هذا العام من خلال التعاون مع الفرق المشاركة من المؤسسات الخيرية في تعبئة وتجهيز الكراتين وتوزيعها على الأسر، تأكيدا على تعزيز روح التعاون والانتماء لدى الموظفين بأنهم جزء من المجتمع المصري  وخلق جو من البهجة والسرور لدى الأسر المصرية."

يذكر أن المصرية للاتصالات أطلقت عدة مبادرات لإفطار رمضان خلال الأعوام السابقة منها مبادرة "فرحة رمضان مع WE طول الشهر الكريم" في 2022 حيث تم توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة طوال الشهر الكريم في جميع أنحاء الجمهورية، كما قامت الشركة بتوزيع 30 مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان الكريم في 2023 تحت شعار “رمضاننا مع بعض غير أي حد“، بالتعاون مع بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير و مؤسسة صناع الخير. 

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