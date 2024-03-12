مهيب عبد الهادي يشكف الحالة الصحية للاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

طمأن الإعلامي مهيب عبد الهادي، متابعيه، على حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد تعرضه لأزمة قلبية وسقوطه مغشيا عليه في مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر “فيس بوك”: "‏أحمد رفعت بخير.. وإن شاء الله هيقوم بالسلامة.. ‏دعواتكم".

ونُقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الأولية إلى ااستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.