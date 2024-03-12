عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: إطلاق مبادرات لتمكين المرأة المصرية ومساعدتها في الوصول لحل التحديات

صدى البلد

أكد ديف هيوز مدير عام إحدى شركات مستحضرات التجميل العالمية أن دعم المرأة جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الأساسية واستراتيجيتنا، مضيفا انه تم إطلاق العديد من المبادرات لتمكين المرأة المصرية ومساعدتها في الوصول لحل التحديات التي تواجهها.


وأضاف أنه في عام 2020 أطلقت لوريال باريس على سبيل المثال  برنامج ستاند اب عالميا بالتعاون مع مؤسسة أمريكية متخصصة لتدريب الفتيات للدفاع عن أنفسهن، وفي عام ٢٠٢١ أطلقنا البرنامج في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصرية.

 
وأشار إلى أننا سعينا الى توفير تدريب متخصص لدعم المرأة عبر موقعها الإلكتروني، ويساهم هذا التدريب في مساعدة الفتيات والسيدات للتصدي لظاهرة التحرش، وتعلم فنون الدفاع عن أنفسهم، وبلغ عدد المستفيدين من هذا التدريب ٤٠ ألف متدرب.


بالإضافة الى إطلاق برنامج "الجمال من اجل حياة أفضل" لدعم الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي من خلال توفير دعم نفسي وتدريبات لتصفيف الشعر والمكياج واكتساب مهارات مختلفة لبناء مستقبل أفضل.

 
وذكر أننا ندعم المرأة منذ بداية تواجدنا في مصر وعلى رأس البرامج التي نطلقها برنامج " يونسكو من اجل المرأة في العلم لزمالة مصر" والذي تم اطلاقه في مصر عام 2018 لدعم وتمكين الباحثات المتميزات في البحث العلمي، حيث يتم منح الزمالة الى 3 باحثات متميزات كل عام (2 في مرحلة بعد الدكتوراه وواحدة في مرحلة الدكتوراه بمجموع جوائز 26 ألف يورو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

ترشيحاتنا

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

المفتي يكشف عن شخص يؤجر على الفطر في رمضان ويأثم على الصيام

"إنت ابن حرام".. اعترافات مثيرة لقـ.اتل صديقه في الشرابية

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

الجيش السوداني: إحباط محاولة من الدعم السريع لكسر الحصار على مبنى الإذاعة

بعد قليل.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة طرية ومرملة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ