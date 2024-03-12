خبير: إطلاق مبادرات لتمكين المرأة المصرية ومساعدتها في الوصول لحل التحديات

أكد ديف هيوز مدير عام إحدى شركات مستحضرات التجميل العالمية أن دعم المرأة جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الأساسية واستراتيجيتنا، مضيفا انه تم إطلاق العديد من المبادرات لتمكين المرأة المصرية ومساعدتها في الوصول لحل التحديات التي تواجهها.



وأضاف أنه في عام 2020 أطلقت لوريال باريس على سبيل المثال برنامج ستاند اب عالميا بالتعاون مع مؤسسة أمريكية متخصصة لتدريب الفتيات للدفاع عن أنفسهن، وفي عام ٢٠٢١ أطلقنا البرنامج في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصرية.



وأشار إلى أننا سعينا الى توفير تدريب متخصص لدعم المرأة عبر موقعها الإلكتروني، ويساهم هذا التدريب في مساعدة الفتيات والسيدات للتصدي لظاهرة التحرش، وتعلم فنون الدفاع عن أنفسهم، وبلغ عدد المستفيدين من هذا التدريب ٤٠ ألف متدرب.



بالإضافة الى إطلاق برنامج "الجمال من اجل حياة أفضل" لدعم الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي من خلال توفير دعم نفسي وتدريبات لتصفيف الشعر والمكياج واكتساب مهارات مختلفة لبناء مستقبل أفضل.



وذكر أننا ندعم المرأة منذ بداية تواجدنا في مصر وعلى رأس البرامج التي نطلقها برنامج " يونسكو من اجل المرأة في العلم لزمالة مصر" والذي تم اطلاقه في مصر عام 2018 لدعم وتمكين الباحثات المتميزات في البحث العلمي، حيث يتم منح الزمالة الى 3 باحثات متميزات كل عام (2 في مرحلة بعد الدكتوراه وواحدة في مرحلة الدكتوراه بمجموع جوائز 26 ألف يورو.