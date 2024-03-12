عبدالغفار يكشف تفاصيل حملة "رمضان بصحة" والخدمات المقدمة

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة رمضان بصحة للعام الرابع على التوالي، لتقديم أهم الإرشادات الصحية للمواطنين وطرق التغذية الصحية المناسبة لكل فئة.

وقال متحدث الصحة إن إطلاق حملة رمضان بصحة للعام الرابع على التوالي يأتي في إطار دور مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي، ومواجهة الشائعات

وأوضح عبدالغفار أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بأهم النصائح الصحية لشهر رمضان الكريم تشجيع المواطنين وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة السكر - الضغط - الكلى - الكبد - القلب - السرطان بأهمية الكشف والمتابعة واستشارة الطبيب قبل صيام رمضان لمعرفة موقفهم الصحي والطريقة الصحيحة للاستعداد للصيام.

وتابع :اتخاذ شهر رمضان كفرصة للإقلاع عن التدخين وتقليل تناول المنبهات، وأهمية التغذية الصحية السليمة

وأشار عبدالغفار إلى أن الوحدات الصحية ومبادرات الصحة العامة تعمل خلال رمضان من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة الثانية ظهرا.