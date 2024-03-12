محمد رياض يكشف لـ "صدى البلد" كواليس شخصيته في مسلسل قلع الحجر

كشف الفنان محمد رياض، تفاصيل مشاركته في مسلسل "قلع الحجر" الذي يعرض حالياً في رمضان 2024 على قناة صدى البلد، وقال الفنان محمد رياض لصدي البلد "المسلسل بيتكلم عن العادات والتقاليد الصعيدية الموروثة والمرفوضة، والواجب تغييرها؛ لإصلاح المجتمع.

و أضاف : المسلسل مناسب لي خصوصا أني صعيدي الأصل، ودوري هيكون العمدة فرماوي، شخص دكتاتوري، عكس فارس في الضوء الشارد.



واستطرد الفنان محمد رياض: سعيد بالعمل مع الفنانة سوسن بدر، خاصة أنها ممثلة رائعة وبتقدم ثقل لأي عمل وتابع سعيد بالعمل مع كل فريق العمل.

وحول مرحلة تصوير المسلسل، استكمل محمد رياض قائلا: لا نزال في مرحلة تصوير المسلسل والختام سيكون حتى منتصف رمضان، ونقوم بالتصوير في أماكن أقرب ما يكون لمناطق وأجواء الصعيد .

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

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