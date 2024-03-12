2،1 مليون سائح زاروا المغرب خلال أول شهرين في 2024



أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال أول شهرين من 2024، ارتفع لأزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبحسب الصحف المغربية المحلية، فقد أوضحت الوزارة المغربية في بيان لها، أن السياح الأجانب أصبحوا يمثلوا 53% من عدد الوافدين، بينما يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 47% من هذا العدد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.