عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: أعمال "المتحدة" جذبت الأنظار والدراما سلاح رئيسي في معركة الوعي

النائب احمد محسن،
النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة أعادت المجد للدراما المصرية المتميزة والمتنوعة مرة ثانية، عبر إنتاج ضخم لكثير من المسلسلات هذا العام وتنوع قضاياها، وتعدد الفنانين والنجوم المشاركة فيها، قائلا: إطلالة على أعمال المتحدة هذا العام يكشف إنها تقدم وجبة دسمة وتراعي مختلف الأذواق وتستيعد الريادة مصريا وعربيا مرة ثانية.

 وضع الدراما المصرية فى سياقها الطبيعي

 

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن دراما المتحدة سلطت الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية والتحديات، وأعادت وضع الدراما المصرية فى سياقها الطبيعي وأعادت لمصر ريادتها فى الفن المصرى، كما أعادت المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى، بأعمال ضخمة وذات رؤية.

 

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة عليها دور كبير فى صناعة الوعى وخلق حالة من التفاعل فى المجتمع وذلك من خلال تقديم عدد من الأعمال الفنية، التى تناقش كافة الموضوعات بلغة راقية ومعالجة درامية جديرة بالاهتمام، لذلك جذبت مسلسلات المتحدة وأعمالها نظر الجميع منذ بدء عرضها على شاشات رمضان.

 

وتابع محسن، أن اقتحام الشركة المتحدة لميدان الدراما جاء ايمانا بدورها في تعزيز الوعي والقضاء على الفوضى التي كانت موجودة، كما أن اهتمام الشركة بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ترجمة كافة أعمالها بلغة الإشارة، ليتمكن ذوو الهمم من متابعتة مسلسلات رمضان، سابقة إنسانية وثقافية تحسب لها.

 

واختتم النائب أحمد محسن، أن القوى الناعمة لمصر سلاح رئيسي في مسألة الوعي وتقديم القضايا الحقيقية للناس وعكاملية التنوير وهو ما نجحت في تقديمه أعمال الشركة المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

ترشيحاتنا

القاهرة ضمن المدن الأكثر طلبا للسفر من مطار الكويت خلال فبراير

45 ألفًا يؤدون صلاة التراويح بالأقصى.. واستشهاد طفل وإصابة خطيرة لشاب بالقدس

انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. تفاصيل

الجونة يفوز على الزمالك بالدوري 3-2

4-3| البنك الأهلي يذيق الأهلي الخسارة الأولي في الدوري

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ