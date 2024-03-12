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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحبك وحشتيني.. هل الشات بين ولد وبنت يعتبر خلوة أو حرام؟ علي جمعة يرد

برنامج نور الدين
برنامج "نور الدين" للدكتور علي جمعة

استقبل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال من أحد الشباب يقول فيه “هل الشات بين ولد وبنت يعتبر خلوة أو حرام؟”.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين"، في إجابته على السؤال، إن الشات لا يعتبر حراما طالما أنه كان في العلن ولم يكن في الخفاء أو يحتوي على ما يغضب الله".

وردا على حكم مقولة "بحبك وحشتيني من الشاب للفتاة" قال علي جمعة (أنا كمان هكتبلك كده، بس بشرط يكون أبوها عارف لأن لو مفيش حد عارف هيكون فيه مشكلة وسرية وهيكون في كلام مش مظبوط".

وتابع علي جمعة: لازم البنت تقول لوالدها إن فلان بيحبها وكمان أمها تكون عارفها عشان لما يحصل غلط يقوموهم ويعلموهم الصح، حتى لا يقدحوا في العفاف.

علي جمعة الأزهر الشات خلوة

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