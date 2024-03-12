مع موجة الحر.. كيف تتجنب العطش خلال نهار رمضان؟..أستاذ مناعة يقدم نصائح لتقوية الذاكرة في شهر رمضان



تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة وبالتزامن حلول شهر رمضان الكريم، يواجه الجميع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان خاصة للطلاب في المدارس والجامعات ويواجه ايضا عدم تركيز خلال الشهر المبارك، لذلك تواصلنا مع استاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ليقدم نصائحه للصائمين.



قال الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن هناك بعض العادات الغذائية التي ينبغي اتباعها، والأطعمة التي يجب تناولها بكثرة وتقليل أطعمة أخرى، للحفاظ على الماء بالجسم خلال الصيام، لعدم التعرض للعطش.

وأضاف أبو شنب لـ صدى البلد، أن هناك اعتقاد خاطئ أن شرب الماء بكثرة على السحور يجعلك تتغلب على العطش في فترة الصيام، ولكن الحقيقة العلمية أن كلى جسم الإنسان تتخلص من المياه بعد ساعات.

ونصح بتوزيع شرب الماء بكميات بين الإفطار والسحور، للحفاظ على الجسم رطباً خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الحفاظ على المياه في الجسم ليس فقط شرب الماء، ولكن أيضاً الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على المياه، ومن أبرز الخضراوات الخيار، السبانخ والفطر والبروكلي، أما الفاكهة فأبرزها البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.

ونصح بتقليل شرب القهوة، أو استبدالها بالقهوة الخضراء، لتقليل آثارها الجانبية، ومن أبرزها أنها مدرة للبول، محذرا من المياه الغازية، وخصوصاً على الإفطار، لأنها تعطي شعوراً بالامتلاء والشبع وتضر بعملية الهضم.

كما نصح خالد ابو شنب، بتناول الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية مثل التوت البري، الذي يحتوي على الحليب والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى المكسرات أو الفول السوداني أو الزبادي، وغيرها، التي تقلل من الشعور بالعطش.



قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة ، أنه يحل علي الجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة في شهر رمضان والصيام.

أكد استاذ المناعة، أن الصيام يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، فيعمل علي خفض مستويات السكر بالدم، وأيضا يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول، ولذا يعمل على تقوية المناعة.



وقدم أبوشنب نصائح لتقوية الذاكرة منها:

تناول المأكولات البحرية لانها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتعمل على تنشيط الذاكرة، ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتويها أوميجا 3، وينصح بتناول السمك 3 مرات أسبوعيا.



التفاح من أهم الفواكه المفيدة لتقوية الذاكرة، وهو يحمي من التهابات الخلايا الدماغية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، ولهذا ينصح بتناول ثمرة من التفاح يوميًا لأفضل النتائج.

تعمل الشوكولاتة على تدفق الدم إلى الدماغ، كما تعمل على تنبيه الدماغ، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.

البيض ينشط الذاكرة فهو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة، وبالتالي الزيادة من التركيز والانتباه .

وقدم أيضا عدة نصائح لتقوية جهاز المناعة :

الدواجن: غنية بفيتامين ب 6 والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

ممارسة الرياضية بشكل يومي.

تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها.

تناول البيض والجبن.

تناول المكسرات بأنواعها.

التوقف عن التدخين.

أفضل الاوقات للمذاكرة في شهر رمضان

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إنه لا يجب الانتباه إلى كثرة الاحتفالات المنتشرة في أيام رمضان المبارك خاصة طلاب الثانوية العامة.

وأكد الدكتور مجدي حمزة في تصريحاته لـ صدي البلد، تنظيم الوقت وتغيير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة مع حلول أيام رمضان المبارك لافتة، إلى أن أفضل أوقات للمذاكرة في الصباح الباكر.



واضاف الخبير التربوي، أن افضل وقت للمذاكرة هو بعد صلاة الفجر حتي الساعة الثامنة صباحا، مؤكدا علي اخذ وقت كاف من النوم خلال اليوم الدراسي في رمضان.

أوضح مجدي حمزة أن أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأردف أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.