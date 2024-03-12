انطلاق آودي RS5 كوبيه وRS Q3 Sportsback في السوق المصري .. صور

أطلق الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر الطرازين الجديدين RS 5 Coupé وRS Q3 Sportback لعام ٢٠٢٤ في السوق المصري.

تأتي الخطوة كجزء من استراتيجية EATC لتوسيع مجموعة طرازات RS الرياضية ذات الأداء العالي في البلاد، بعد النجاح الذي حققه طراز RS Q8 في خريف عام ٢٠٢٢.

يتميز RS 5 كوبيه بتصميم رياضي معزز يتجاوز طرازات A5 وS5، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء ممتاز مع الحفاظ على الفخامة والراحة.

تنطلق السيارة بتصميم خارجي مبتكر مع باقة "التصميم الأسود" ومصابيح رئيسية Matrix LED، وتتميز المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة وتقنيات متطورة.

أما آودي RS Q3 Sportback، فتمثل مزيجًا مثاليًا من الأداء والتنوع، حيث تجمع بين جمالية السيارة الرياضية ومرونة الدفع الرباعي.

يتميز التصميم الخارجي بمظهر هجومي وأنيق مع تفاصيل رياضية مثل الصادمين الرياضيين والجناح الخلفي، بينما توفر المقصورة الداخلية الفخامة والراحة مع تجهيزات عالية الجودة.

مواصفات سيارة آودي RS 5 كوبيه 2024

• محرك RS 5 Coupé: تأتي RS 5 Coupé بمحرك V6 توربو سعة 2.9 لتر يولد قوة تصل إلى 450 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 600 نيوتن-متر. يتصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات ونظام دفع رباعي Quattro لتوفير أداء قيادة متميز.

• تجهيزات RS كوبيه: تضمن المزايا التكنولوجية في RS 5 Coupé نظام MMI الذي يأتي بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.1 بوصة وشاشة رقمية لوحة العدادات بمقاس 12.3 بوصة. كما تشمل تقنيات السلامة والقيادة المساعدة مثل نظام مساعدة القيادة الذكية ونظام الاستشعارات الخلفية.

مواصفات سيارة آودي RS Q3 Sportsback موديل 2024

• أداء RS Q3 Sportback: يأتي RS Q3 Sportback بمحرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.5 لتر يولد قوة تبلغ 400 حصان وعزم دوران يصل إلى 480 نيوتن-متر. يسمح هذا المحرك بتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في حوالي 4.5 ثانية.

• تقنيات RS Q3 Sportback: تتضمن المزايا التكنولوجية في RS Q3 Sportback شاشة MMI مقاس 10.1 بوصة ونظام صوتي Bang & Olufsen عالي الجودة ونظام ملاحة فائق الدقة. كما تشمل تقنيات السلامة والقيادة المساعدة نظام مساعدة الركن الذكي ونظام مراقبة النقطة العمياء.

يمكن للعملاء تخصيص طرازي RS 5 Coupé وRS Q3 Sportback بمجموعة من الخيارات المتاحة، بما في ذلك أنظمة العادم الرياضية والعجلات المصممة خصيصًا والتشطيبات الداخلية المخصصة.

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