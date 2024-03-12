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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميرنا وليد تهنئ الجمهور بحلول رمضان: ربنا يجعله شهر مبارك على الجميع

صدى البلد

هنأت ميرنا وليد، متابعيها ومحبيها بحلول شهر رمضان المبارك وظهرت ميرنا بشكل مختلف وهي ترتدي عباءة بيضاء ومعها فانوس في يدها.

ونشرت ميرنا وليد مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلقت عليها: رمضان كريم كل سنه وحضراتكم طيبين ربنا يتقبل فيه كل صيامكم وقيامكم  ويجمع حواليكم كل حبايبكم، ربنا يجعله شهر مبارك على الجميع.

من ناحية أخرى، انتهت ميرنا وليد من آخر ليالي عرضها المسرحي "قمر الغجر" الجمعة الماضية والذي عرض على خشبة مسرح البالون التابع لقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

"قمر الغجر" يناقش العادات والتقاليد التي تخص الغجر من خلال قمر الغجرية التي تقوم بدورها "ميرنا وليد" عندما تقع في حب ابن الوزير وهذا الحب ينتهي بالزواج بعد كم من الإعتراضات من كل الجوانب.

مسرحية قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، الفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دواره.

من ناحية أخرى تنتهي ميرنا وليد من آخر يوم تصوير لها في مسلسل "تعويذة رشيدة" خلال شهر رمضان المبارك والذي من المقرر عرضه عقب الشهر الكريم مباشرة.

تعويذة رشيدة بطولة ميرنا وليد، عايدة رياض، إيناس مكي، الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، راندا البحيري، عمرو رمزي ومن إخراج حاتم صلاح الدين.

بعدها تطير ميرنا وليد إلى العاصمة الفرنسية باريس لتنتهي من تصوير آخر مشاهدها المتبقية في الفيلم الفرنسي "الورقة التالتة" الذي أعادها للسينما مرة أخرى.

وكان فيلم الورقة التالتة قد توقف تصويره بسبب إنشغال ميرنا وليد في العرض المسرحي قمر الغجر ومسلسل تعويذة رشيدة.

تدور أحداث فيلم "الورقة التالتة" عن عائلة مصرية تعيش في باريس ويتوفى "رب العائلة" ويبدأ الصراع على الميراث.

فيلم الورقة التالتة بطولة فنانين من جنسيات مختلفة أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري.

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