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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الطلاق والترمل ومخاطرهما على الأمن الاجتماعي" .. ندوة بجامعة عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "الطلاق والترمل ومخاطرهما على الأمن الاجتماعي"، وذلك في كلية التربية بجامعة عين شمس، شارك فيها د.حاتم العبد، مدير المركز. 

أقيمت الندوة تحت اشراف الدكتورة صفاء شحاتة، عميد الكلية، وأدار الندوة  د. نيفين زكريا، رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، ونظمتها د. أسماء نبيل إحسان، ود. آمال محمد ربيع.

استهلت الندوة د. نيفين زكريا، مرحبة بالدكتور حاتم العبد، حيث أعربت عن سعادتها لاستقبال كلية التربية للدكتور العبد، لما له من علم غزير وأسلوب عرض يمتاز بكونه السهل الممتنع.

 كما أكدت أهمية موضوع الندوة وهو استعراض كتاب "الطلاق والترمل ومخاطرهما على الأمن الاجتماعي"، من تأليف د. العبد، وعلى الأخص لما يتسم به من شمولية وبساطة، وتناوله لأدق تفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة، ودور المجتمع بكافة هيئاته في مواجهة تلك المعضلة، وذلك في ضوء ارتفاع معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة حتى بات ظاهرة مجتمعية واسعة الانتشار، مما استلزم معه ضرورة مناقشة هذه القضية التي تمس السلم المجتمعي وتهدد بتقويض دعائم الأسرة المصرية.

تناول الكلمة عقب ذلك د. حاتم العبد، موجهًا الشكر إلى الأساتذة الأفاضل لحسن استقباله، وأكد على ضرورة أن يضطلع الأكاديميون بدورهم التثقيفي والإصلاحي، والاهتمام بمشكلات مجتمعهم وهمومه، ومن هنا جاء حرصه على تأليف هذا الكتاب لتناول هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها ونتائجها، والتصدي للأفكار السلبية الموروثة داخل المجتمع المصري القائمة على الأحكام المسبقة والاستهانة الافتراضية بالأرامل والمطلقات.

ومن ثم جاء هذا الكتاب مشتملًا على جزأين ؛ تشخيصًا للدّاء، ووصفًا للدواء.

وأشار د. العبد، إلى ضرورة التمييز بين نوعين من الطلاق ؛ الطلاق العلاجي، والطلاق الوبائي ؛ فالأول هو الطلاق الذي أمر به الله تعالى في حالة استحالة العشرة بين الزوجين، أما الأخير فهو ما يتم بعد فترة وجيزة من الزواج لأسباب واهية، يعد أهمها على الإطلاق هو غياب الوعي، وانتشار أفكار مغلوطة دخيلة على مجتمعنا واردة من الغرب، الهدف الأساسي منها هو استعمار العقول، وتدمير الأسرة المصرية التي تعد نواة المجتمع، وليس الفرد على غرار المجتمعات الأوروبية، ومن ثم، تقويض دعائم المجتمع المصري.

كما أكد الدكتور العبد، في كلمته على أن الزواج يعد رباط مقدس وميثاق غليظ، والأصل في الإسلام هو أبدية الزواج، ووحدة الزوجة وليس التعدد، الذي له شروط وقيود محددة، ومع ذلك، يجب تشجيع من لم يوفّق في تجربته الأولى على معاودة تجربة الزواج على أسس سليمة، والتعلم من الأخطاء السابقة، واستشعار دينيّة وقدسية العلاقة الزوجية.

وأخيرًا أوصى الدكتور حاتم العبد، بضرورة اضطلاع الدولة بكافة مؤسساتها، وكذلك المجتمع المدني بكافة هيئاته وعناصره، بنشر الوعي الديني والثقافي اللازم لمواجهة تلك الظاهرة، وتصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة والأفكار السلبية الموروثة، سواء عن طريق عقد دورات تدريبية وتأهيلية للشباب المقبلين على الزواج، أو من خلال المؤسسات التعليمية، أو من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.

عقب انتهاء كلمة الدكتور حاتم العبد، تم فتح باب المناقشة أمام الحاضرين والرد على جميع استفساراتهم.

في نهاية الندوة، قامت الدكتورة نيفين زكريا، بتقديم شهادة تكريم إلى د. حاتم العبد، تقديرًا لجهده المميز.

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