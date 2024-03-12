نجوم الفن في عزاء والدة محمود البزاوي .. صور

استقبل الفنان محمود البزواي، مساء اليوم الثلاثاء، المعزيين من نجوم الفن وغيرهم الذين توافدوا على دار مناسبات مسجد الشرطة، لتقديم واجب العزاء ومواساته في وفاة والدته.

حرص الفنان محمود البزاوي ونجله الفنان الشاب أكرم محمود البزاوي، على استقبال المعزيين، وكان في مقدمتهم الفنان هاني رمزي والفنان محمد هنيدي وغيرهما من الفنانين، واللذين حرصا على الوصول مبكرا ومواساة الأسرة.

يذكر أنه رحلت عن عالمنا، السبت الماضي، والدة الفنان محمود البزواي وتم تشييع الجنازة ودفن الجثمان بمسقط رأسها بمدينة المحلة الكبرى، حسبما أعلن الفنان أكرم البزاوي، عن وفاة جدته والدة الفنان محمود البزاوي.

كان قد كتب أكرم البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الفنان الجميل محمود البزاوي نسأل الله أن يلهمك جميل الصبر لرحيل ست الحبايب أسكنها الله فسيح جناته.

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