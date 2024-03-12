شاهندة وفا لاعبة الشطرنج : هدفي تحقيق نتائج جيدة للتأهل إلى كأس العالم

تحدثت شاهندة وفا لاعبة المنتخب المصري للشطرنج بعدما توجت بأربع ميداليات متنوعة في منافسات الفردي والفرق بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

قالت شاهندة وفا: “حققت 4 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق وميدالية ذهبية وأخرى فضية في الفردي، وكانت منافسات البطولة صعبة وقوية كثيرًا“.

وأضافت: “سأشارك في منافسات البطولة الأفريقية للفردي المقرر انطلاقها غدًا وتعد هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية وجيدة من أجل التأهل“.

واختتمت لاعبة المنتخب المصري حديثها قائلة: “أبذل قصارى جهدي من أجل مواصلة حصد الميداليات وتحقيق النتائج الجيدة“.

وحصدت البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن، 85 ميدالية متنوعة بواقع 48 ميدالية ذهبية و 19 ميدالية فضية و 18 ميدالية برونزية.