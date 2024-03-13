حقيقة إلغاء عقد نيمار مع نادي الهلال السعودي.. والأطباء يُحدّدون موعد شفائه

تستمر الأسئلة الغامضة حول اللاعب البرازيلي الأكثر إثارة للجدل داخل أروقة الدوري السعودي، نيمار، ومهاجم نادي الهلال الذي كشفت إدارته عن خطتها بشأن التعامل مع حالة النجم.

وكشف الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، عن خطة نادي الهلال وأكد عن إمكانية إلغاء عقد نيمار: «لا.. لا أحاديث انتشرت بشأن استبداله في القوائم بلاعب آخر، هذا غير صحيح ولم يحدث، نيمار لديه سنة في عقده مع الهلال ونحن في انتظاره حيث يقوم الأطباء بتقييم حالته ومازال الطاقم لدينا يتوقع عودته في الصيف، لا نعرف متى بالتحديد ولكننا في انتظاره الموسم المقبل» .

وأكد الرئيس التنفيذي، أن الحديث عن سوق الانتقالات الصيفية الآن غير واضح بسبب وجود رؤية بأن الفريق لديه عناصر قوية وتشكيلة يوجد بها عمق ممتاز.

وعن أهم ما يحتاجه المشروع السعودي، قال كالزادا: «يحتاج الدوري السعودي إلى استثمار أكثر في عدد فرق أكثر من أندية صندوق الاستثمارات العامة، بهذه الطريقة ستتمكن الأندية من المشاركة في مسابقات مثل كأس العالم للأندية وسيكون لها حضور أقوى في دوري أبطال آسيا».

وعن الحياة في العاصمة الرياض، قال : «الحياة جيدة جداً هنا في الرياض، أنا سعيد جدًا وهي تجربة مثيرة».