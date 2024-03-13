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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حجز تذاكر السكة الحديد من المنزل.. خدمة جديدة تخفف عن الصائمين

صدى البلد

حذرت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر الركاب من مخاطر السفر بدون تذاكر، وتُؤكد على ضرورة التأكد من وجود التذكرة معهم قبل استقلال القطار من جميع المحطات، حتى ولو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر.

يجب على الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لتجنب التعرض للغرامة المقررة.

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السكة الحديد توفر 4 طرق لحجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ14 يومًا

تُتيح الهيئة العديد من الطرق لحجز التذاكر، منها:

الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة
الحجز من خلال التطبيق الرسمي للهيئة على الهاتف المحمول
الحجز من خلال شباك التذاكر في المحطات
الحجز من خلال وكلاء البيع المعتمدين
تُنصح الهيئة الركاب بالحجز المسبق لتجنب الازدحام، خاصة في مواسم الذروة. كما تُؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك داخل القطار، واحترام حقوق باقي الركاب. تُقدم الهيئة شكرها للركاب على تعاونهم، وتُؤكد على حرصها على تقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب، بضرورة التأكد من وجود التذكرة معهم قبل استقلال القطار من جميع المحطات، حتى ولو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر، وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول؛ لعدم تعرضهم للغرامة المقررة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب، ولمواجهة  التكدس أمام شبابيك التذاكر، خاصة في شهر رمضان الكريم، وهي:

1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال الآتي:

  • موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home,
  • التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .

3- المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض أماكن الجمهورية.
4- منظومة الدفع الفوري  لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى (فورى – خالص)  المنتشرين على مستوى الجمهورية بـ820 ألف نقطة بيع وذلك لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وأكدت الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوما، كما تتيح الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـPOS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تذاكر الركاب السفر سكك حديد مصر المحطة

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