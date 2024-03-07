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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد القطارات في رمضان 2024

السكة الحديد تكشف عن المواعيد الجديدة للقطارات خلال شهر رمضان 2024

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم تيسيراً على جمهور الركاب.

 وبيانها كالتالى : 


- تعديل ميعاد قيام  قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءاً بدلاً من الساعة 5:10 مساءاً ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.
- تعديل ميعاد قيام  قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00مساءاً ليصل  محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءاً طبقاً للجدول المرفق . 
- تعديل ميعاد قيام  قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءاً بدلاً من الساعة 6:50 مساءاً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءاً طبقاً للجدول المرفق . 
-  تعديل ميعاد قيام  قطار  959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة  الساعة 6:45 مساءًا بدلاًً من الساعة 7:50 مساءًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .
- تعديل ميعاد قيام  قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا  الساعة 3:55 مساءاً  بدلاًً من الساعة 3:35 مساءاً ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءاً طبقاً للجدول المرفق . 
بالإضافة إلى تعديل مواعيد القطارات أرقام (  586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة – 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية - 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة ) طبقاً للجداول المرفقة  .


كما تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقاً للجدول المرفق  .


على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم . 


وقد وجه  المهندس محمد عامر -  رئيس الهيئة بالتواجد المستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات والتأكيد على نظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش .

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