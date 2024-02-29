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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعتباراً من الجمعة..السكة الحديد: إيقاف قطار أبو بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مترو الإسكندرية

قطار أبوقير
قطار أبوقير

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتى ( سيدى جابر / المنتزه ) بخط ( الإسكندرية / أبو قير ) وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من مشروع مترو الإسكندرية. 


ويذكر أنه  قد سبق إيقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدى جابر  كمرحلة أولى وبين محطة أبو قير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية  ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير / محطة مصر ) .


والجدير بالذكر  أن وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها  عن طريق أجهزة محافظة الاسكندرية  .

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