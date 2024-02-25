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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخرج دفعة جديدة من فني السكة الحديد بعد دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية

صورة من حفل التخريج
صورة من حفل التخريج

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج للدفعة رقم 3 فنيين المؤهلين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد إتمام دورتهم التدريبية، وذلك بحضور اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة النقل.

الكلية العسكرية التكنولوجية 

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من إستقبال الدارسين مروراً بالتأهيل التخصصى علمياً وإنضباطياً ورياضياً وفقاً لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، وقدم الخريجون عرضاً تضمن حلقة نقاشية تناولت عدداً من أبرز المشروعات القومية المنفذة بواسطة وزارة النقل وأهميتها فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى اللواء أ ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير نظم الإعداد والتأهيل للطلبة والدراسين من الجهات المدنية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يؤهلهم لآداء مهامهم المستقبلية وفقاً للتطور المستمر الذى تشهده نظم التعليم الحديثة فى كافة التخصصات.

السكة الحديد

وقدم المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال كلمته الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية لتدريب وتأهيل الخريجين وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة , مشيراً إلى أهمية الدورة التى تأتى تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بكافة قطاعات الهيئة  .

وإختتمت الفعاليات بتكريم عدد من المتميزين وتفقد عدد من مشاريع التخرج التى أظهرت المستوى المتميز الذى وصل إليه الخريجون.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة.

الكلية العسكرية التكنولوجية السكة الحديد القوات المسلحة وزارة النقل المشروعات القومية سكك حديد مصر

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