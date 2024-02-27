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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب: تطوير السكة الحديد بما يليق بتحويل مصر لمركز لوجستي

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب

ناقشت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب فخري الفقي من مناقشة حساب ختامي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام 2022/2023.

 

وقال المهندس مجدي عبد المنصف،  نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للبنية التحتية، إن الهيئة تعمل علي تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي هدفها بالأساس الوصول بمصر إلي مركز لوجيستي تليق بالجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومنها مخطط لربط كافة الموانيء الجافة سواء القائمة أو المزمع إنشائها بشبكة سكة حديد مصر.

 

ودلل "عبد المنصف" علي حديثه بخطة إنشاء شبكة سكة حديد بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لاسيما مع استهداف انشاء ميدان جاف في المنطقة.

 

من جانبة، أكد أسامة عبد الرحمن مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلتزام الهيئة بسداد اقساط القروض بانتظام، حيث بلغت إجمالي الاقساط التي تم سدادها عام 2022/23 حوالي 2.8 مليار جنية، موضحا أن نسبة القروض المحلية للخارجية حوالي 60% محلي.  

ولفت "عبد الرحمن" إلي أن أسباب انخفاض المصروفات، يندرج تحت الترشيد، حيث أن الخامات المشتراه من الشركات التابعة، وعليه جري ترشيد الانفاق لأقصي درجة بما لا يؤثر علي الأداء.

وأوضح مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن سبب انخفاض الخسائر الرأسمالية نتيجة لانخفاض نسبة الحوادث.

لجنة الخطة والموازنة سكك حديد مصر مجدي عبد المنصف

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