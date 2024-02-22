إسبانى وVIP أول مارس| إعلان عاجل من السكة الحديد بشأن هذه القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسبانى مطور و VIP اعتباراً من أول مارس

وجاء بيانها كالتالى :

1- اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 :

- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات أسبانى مطورة ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP ( 4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

2- اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024 :

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

3- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جداولهم الحالية .



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