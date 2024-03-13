بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

نشرت الفنانة منى زكي صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت منى زكي بإطلالة أنيقة، مرتدية شميز باللون اللبني، مع بنطال باللون الرمادي، لتظهر بملابس كلاسيك، من تصميم دار الأزياء العالمية fendi.

وخطفت منى زكي الأنظار ببعض اللمسات، حيث نسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة الحجم باللون البني، وارتدت نظارة شمسية على احدث صيحات الموضة باللون الأسود.

واعتمدت منى زكي على تسريحة شعر بسيطة، حيث ابتعدت عن الاكسسوارات والتكلف، ولم تضع الكثير من المكياج، فاكتفت ببعض اللمسات الهادئة مثل الليب جلوس باللون الوردي في الشفاه.