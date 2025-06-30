قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخطاء ومخالفات.. أزمة بين طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا | ما القصة؟
شوبير يفجر مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر المصري
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ملك للدولة.. لا بيع ولا تسريح للعاملين
التنظيم والإدارة يعلن عن حاجـة "النقل النهري" لتعيين 57 مهندساً
الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان
أقوال مثيرة لوالد سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو
اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
رئيس النواب للحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وزارة الحج السعودية تسمح لمواطني دول الخليج العربي بأداء العمرة في أي وقت
التعليم تنفي اكتشاف أوراق بلا أرقام سرية وإجابات متطابقة بالفيزياء بأحد كنترولات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهد.. احتفالية وزارة الداخلية بيوم التدريب

إحتفالية وزارة الداخلية بيوم التدريب
إحتفالية وزارة الداخلية بيوم التدريب
مصطفى الرماح

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية "الإدارة العامة للتدريب" الإحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبى 2024/2025م بحضور ممثلى قطاعات الوزارة لتكريمهم ، وتم إستعراض الجهود المبذولة للإرتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الإستقرار الأمنى.


 تم إستعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية ، وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات التدريبية والأمنية لإختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن ومراكز التدريب بالإدارات العامة والقطاعات النوعية – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة – مسابقة "تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية النظامية وأعمال المواجهة ، تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية الفنية ، تقييم الجودة التدريبية لمراكز تدريب الشرطة ، الإبتكارات ، الرماية للأفراد والخفراء النظاميين ، الرماية القتالية ، قياس مستوى المدربين ومساعديهم ، الفكر التدريبى").


   
كما تضمن الإحتفال إستعراضاً لجهود قطاعات الوزارة خلال العام التدريبى، وما تحقق من نتائج إيجابية فى دعم الأداء الأمنى وتحقيق الإستقرار على أرض الواقع. 
 

وفى نهاية الإحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبى ورفع كفاءة العنصر البشرى.

قطاع التدريب وزارة الداخلية يوم التدريب الإستقرار الأمنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

حادث - ارشيفية

لماذا تم حبس مالك التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب

وكيل مجلس النواب: صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات الملاك والمستأجرين

عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب

برلماني: الدولة حريصة على تحسين مناخ الاستثمار باعتباره العمود الفقري لتحقيق التنمية

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب: ثـورة 30 يونيو سطــر فيهــا المصـــريـون فصـــلًا جديــدًا من تاريــخ الوطــن

بالصور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد