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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد فحص 51507 سائقين من بداية العام..الداخلية: 4,3 % منهم يتعاطون المخدرات

حملات مرورية
حملات مرورية
مصطفى الرماح

تواصل وزارة الداخلية حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق “الرئيسية والفرعية” بالتنسيق مع مسئولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .


تمكنت الحملات خلال الفترة من 1 / 1 /2025 وحتى 23/6/2025 من فحص 51507 سائقين تبين إيجابية 2198 منهم، بنسبة بلغت 4,3 % .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن ناحية أخرى تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من سحب 910 رخص مركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المُخالفات بطريقة إلكترونية وموّحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويُساعد الملصق في التعرّف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

الملصق الإلكترونى

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وقامت الأجهزة المعنية برفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 578 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وزارة الداخلية تعاطى السائقين للمخدرات مكافحة وعلاج الإدمان

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