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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد أن صدمه بسيارته.. سائق ميكروباص يلقى شخصا بطريق إسكندرية الصحراوى

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالإصطدام بوالده وإحداث إصابته وخطفه وإلقائه عقب ذلك بالطريق العام بالإسكندرية ، وتهديده بإلحاق الأذى به حال قيامه بإتخاذ أية إجراءات قانونية .


بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها والد صاحب الحساب “عامل” مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مصاباً بإشتباه إرتجاج وكسر بالركبة إثر تعرضه لحادث بالطريق الصحراوى بدائرة القسم .

 وبسؤاله قرر أنه أثناء توقفه على الطريق لإستقلال إحدى السيارات إصطدم به " قائد سيارة أجرة" محدثاً إصابته المشار إليها ، وقام قائدها بإصطحابه بدعوى توصيله لإحدى المستشفيات ، إلا أنه عقب ذلك قام بإصطحاب إثنين من أصدقائه والتوجه به مرة أخرى لمحل الحادث وقاموا بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالسب . 
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" ومرتكبى الواقعة (قائد السيارة وصديقيه ) ، وبمواجهتهم أقر السائق بأنه عقب نزول الركاب شرع فى نقل والد الشاكى لأقرب مستشفى إلا أن المصاب طلب نقله لإحدى المستشفيات الكائنة بالقرب من محل سكنه بالبحيرة ، فقام السائق بالإتصال بصديقيه لمعاونته وقاموا بإنزاله بمحل الحادث.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ميكروباص الإسكندرية حادث

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